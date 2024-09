JPMorgan in trattative con Apple per le sue carte di credito

JPMorgan è in trattative con Apple per il suo programma di carte di credito, al momento gestito da Goldman Sachs. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, le trattative sono state avviate all'inizio dell'anno e sono accelerate di recente. Apple e Goldman Sachs hanno deciso di sciogliere la loro partnership lo scorso anno e da allora è partiti a la ricerca di Cupertino per un nuovo alleato. Apple ha parlato con vari soggetti interessati ma finora nessun accordo è stato raggiunto.



