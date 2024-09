Federacciai, rallenta il calo della produzione in agosto (-2,7%)

Produzione d'acciaio in calo del 2,7% a 764 mila tonnellate in agosto, in miglioramento rispetto al -3,9% diluglio. Lo annuncia Federacciai (Confindustria), secondo la quale dall'inizio dell'anno i volumi produttivi sono calati del 5,2% rispetto all'analogo periodo del 2023 a 13,3 milioni di tonnellate.

I 'prodotti lunghi', destinati principalmente alle costruzioni, hanno confermato la dinamica di crescita con un aumento dell'11,2% a 357 mila tonnellate. E' andata male invece per i prodotti piani, impiegati nel settore dell'auto, della meccanica e degli elettrodomestici, per i quali la produzione ha registrato un calo tendenziale del 12,4% a 415 mila tonnellate .





