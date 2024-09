Cassa Centrale stanzia 1,3 miliardi per la transizione 'green'

Il gruppo Cassa Centrale ha stanziato un plafond di 1,3 miliardi di euro a sostegno dei finanziamenti "green". Le risorse - informa il Gruppo - saranno disponibili per i prossimi tre anni (2024-27), in coerenza con gli obiettivi di sostenibilità definiti nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell'Onu e il Piano di transizione 5.0 del Ministero delle imprese e del Made in Italy.

Nello specifico, lo stanziamento intende facilitare il percorso di transizione energetica mediante l'accesso alle opportunità previste dal piano ministeriale, aiutando le piccole e medie imprese a sviluppare una maggiore competitività sul mercato. Le soluzioni finanziarie, inclusi il leasing e il credito al consumo, saranno offerte dalle 65 banche affiliate e dalle società del gruppo, con prodotti specializzati e "general purpose" per famiglie e imprese, oltre a servizi di consulenza specializzata per l'accesso ad agevolazioni nazionali ed europee.

Il nuovo plafond si aggiunge al miliardo stanziato nel 2021 a sostegno degli interventi del Pnrr.

"In linea con i principi del credito cooperativo, puntiamo a supportare la crescita economica riducendo al contempo l'impatto ambientale e le disuguaglianze sociali", ha spiegato Letterio Merlino, chief lending officer di Cassa Centrale Banca.



