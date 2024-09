Bei, prestito da 166 milioni per 17 centrali fotovoltaiche

La Banca europea per gli investimenti (Bei) e Bnz hanno sottoscritto un prestito di 166 milioni di euro per la realizzazione di 17 centrali solari fotovoltaiche in Spagna, Italia e Portogallo. Si tratta della prima tranche di un prestito complessivo da 500 milioni di euro approvato dalla Bei a favore di Bnz per sostenere la generazione di 1,7 Gw di energia solare fotovoltaica in Europa meridionale entro la fine del 2026. Bnz è il braccio operativo controllato dal fondo Nuveen Infrastructure, una piattaforma dedicata a investimenti in beni e società infrastrutturali private.

Le 17 centrali fotovoltaiche genereranno energia verde in grado, secondo le stime, di soddisfare il consumo energetico medio annuo di oltre 390mila famiglie. Questi nuovi impianti saranno per lo più ubicati nelle regioni di coesione, dove il reddito pro-capite è inferiore alla media dell'Ue, confermando l'impegno della Bei a favore della crescita economica e della convergenza tra regioni.

Il finanziamento della Bei è sostenuto da InvestEu, il programma di punta con cui l'Ue mira a rendere disponibili oltre 372 miliardi di euro in investimenti aggiuntivi provenienti da fondi pubblici e privati per contribuire al raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Unione nel periodo 2021-2027.



