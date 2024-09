++ Orsini, nel Psb riforme e investimenti o rischiamo stallo ++

Il Piano strutturale di bilancio "ci aspettiamo includa quelle riforme e quegli investimenti che sono assolutamente necessari. Bisogna prevedere serie politiche industriali e rilevanti incentivi agli investimenti, la risposta al post Pnrr", come "la spinta che ci deve dare Industria 5.0.

Altrimenti rischiamo lo stallo o, addirittura, un passo indietro". Così il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, all'assemblea annuale. "Dobbiamo definire le priorità, e far convergere le risorse disponibili - aggiunge -, immaginando una cornice pluriennale di finanziamenti pubblici e privati per difendere e potenziare le filiere industriali strategiche".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA