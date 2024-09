Ryanair: O'Leary, non ci interessano slot a Linate

"Non siamo interessati agli slot di Linate", che verranno liberati dopo l'operazione Ita-Lufthansa dalle due compagnie. Lo ha detto l'amministratore delegato del gruppo Ryanair, Michael O'Leary, in conferenza stampa, presentando il programma per l'inverno 2024 da Roma. "Vogliamo crescere a Malpensa e saremmo interessati agli slot che eventualmente Easyjet lascerà per andare a Linate", ha spiegato il numero uno del gruppo irlandese.

O'Leary ha di nuovo chiesto al governo di "abolire" l'addizionale municipale. "Il governo continua a danneggiare l'occupazione e la crescita del turismo in Italia con la sua onerosa addizionale municipale, che rende i viaggi aerei in Italia più costosi rispetto ad altre destinazioni turistiche dell'Ue come Spagna, Portogallo e Grecia", ha detto l'a.d del gruppo Ryanair.



