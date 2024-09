Il governo Milei prevede eliminare restrizioni a cambio nel 2025

Il segretario del Tesoro argentino Carlos Guberman ha dichiarato in un'intervista alla televisione Ln+ che le restrizioni al cambio ('cepo' in spagnolo) dovrebbero essere eliminate nel 2025.

"Non c'è una data precisa, ma una serie di condizioni e certezze per non tornare indietro", ha detto Guberman, che è uno degli autori del progetto di legge di Bilancio 2025 presentato ieri dal presidente Javier Milei in Parlamento e che prevede un aumento del dollaro ufficiale e un'inflazione del 18,3% per il prossimo anno.

Il calcolo, secondo il centro di analisi Equilibra citato da Clarín, "presuppone una convergenza dell'inflazione all'1% mensile a partire dalla metà del 2025, con il dollaro a 1.207 pesos argentini alla fine del 2025" (oggi è a 995). Il tasso di svalutazione del peso argentino oggi "è inferiore al 2% mensile", ha aggiunto Guberman ricordando che proprio la convergenza tra inflazione e dollaro ufficiale è una delle condizioni poste dal governo argentino per eliminare le restrizioni al cambio.



