Flutter acquisisce Snaitech per 2,3 miliardi

Flutter Entertainment, tra i leader mondiali nel settore delle scommesse sportive online e iGaming, ha raggiunto un accordo per l'acquisizione di Snaitech, uno dei principali operatori omnichanel in Italia, da una società sussidiaria di Playtech, per un corrispettivo in denaro sulla base di un 'enterprise value' di 2,3 miliardi di euro.

Lo rende noto un comunicato, nel quale si ricorda che Snai è il terzo operatore online nel mercato italiano, con una quota di mercato del 9,9% nel 2023 e 291.000 giocatori medi mensili.





