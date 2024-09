EssilorLuxottica e Meta estendono accordo per 10 anni

EssilorLuxottica estende la partnership con Meta Platforms con un nuovo accordo di collaborazione di lungo periodo, in base al quale le due aziende lavoreranno insieme nel prossimo decennio, con l'obiettivo di sviluppare le prossime generazioni di prodotti 'smart eyewear'.

"Dalla collaborazione tra le due società, avviata nel 2019, sono già state sviluppate due generazioni di smart glasses a marchio Ray-Ban", ricorda una nota di EssilorLuxottica, occhiali che hanno reso accessibili i 'wearable' e mostrato "le loro potenzialità nella vita di tutti i giorni".

"Abbiamo l'opportunità di trasformare un paio di occhiali nella principale piattaforma tecnologica del futuro e renderla al contempo desiderabile e alla moda". Così Mark Zuckerberg, fondatore e amministratore delegato di Meta, commenta il prolungamento per il prossimo decennio dell'accordo con EssilorLuxottica. "Sono orgoglioso della strada percorsa fin qui con EssilorLuxottica ed entusiasta di quanto ancora faremo nel lungo periodo", aggiunge Zuckerberg.

Gli 'smart glasses' della collaborazione tra EssilorLuxottica e Meta sono finora disponibili negli Stati Uniti, Canada, Gran Bretagna, Australia e diversi Paesi europei tra cui Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Norvegia, Spagna e Svezia.

"Sebbene sia ancora solo all'inizio, il lavoro compiuto con Meta ha rappresentato un traguardo importante nel rendere gli occhiali la porta d'accesso a un mondo sempre più connesso". Lo afferma Francesco Milleri, presidente e amministratore delegato di EssilorLuxottica, commentano il prolungamento di 10 anni dell'accordo con Meta. "Desidero ringraziare i colleghi di EssilorLuxottica, il Chief wearables officer del gruppo Rocco Basilico e il team di Meta per l'ottimo lavoro svolto. Con entusiasmo continueremo a scrivere insieme il futuro della categoria", conclude Milleri.



