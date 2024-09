A Campari quota di minoranza nella sudafricana Capevin Holding

Campari ha perfezionato l'acquisizione del 14,6% della sudafricana Capevin Holdings per 69,6 milioni di sterline, pari a 82,6 milioni di euro. Lo annuncia il gruppo che sottolinea che la holding detiene una partecipazione indiretta del 100% della scozzese Cvh Spirits, titolare dei marchi Single Malt Whiskies Bunnahabhain, Deanston, Tobermory and Ledaig, and Blended Whiskies Scottish Leader and Black Bottle. Campari si è assicurata inoltre i diritti per la distribuzione dei marchi di Cvh Spirits in Francia e in Corea del Sud.

In base agli accordi Campari ha esercitato il diritto di nominare un membro del consiglio di amministrazione della holding sudafricana e gode di "diritti aggiuntivi di governance per proteggere la propria posizione di minoranza". L'operazione - spiegano a Sesto San Giovanni - si è conclusa ricorrendo all'utilizzo della cassa disponibile.



