Panetta, governi guidino la transizione energetica ordinata

I governi delle maggiori economie mondiali "dovrebbero aprire la strada" per una transizione energetica ordinata. Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta aprendo la conferenza dell'istituto centrale e dell'Aie sul tema.

Per Panetta i governi dovrebbero "promuovere gli investimenti a basse emissioni, ridurre i carichi amministrativi e normativi" e "evitare politiche di stop and go che creano incertezze e frenano i cruciali investimenti privati".

La transizione energetica "non deve lasciare nessuno indietro" e deve essere portata avanti in una maniera che sia "favorevole alla crescita dell'economia" per poter assicurarsi il supporto dei cittadini. Lo afferma il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti nel suo videocollegamento alla conferenza Banca d'Italia-Aeia sul tema. Il ministro ha sottolineato l'impegno in tal senso della presidenza italiana del G7 e ha rimarcato come occorre coinvolgere governi, società civile, il settore privato con una "fondamentale cooperazione".



