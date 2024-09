Deutsche Bank valuta mosse su Commerzbank

Deutsche Bank affila le armi e sta studiando le possibili contromosse per ostacolare l'eventuale acquisizione di Commerzbank da parte di Unicredit.

Tra le opzioni che il ceo Christian Sewing sta studiando c'è anche quello dell'acquisto di una una parte o dellla totalità della restante quota del 12% di Commerzbank detenuta ancora dal governo tedesco, secondo quanto scrive Bloomberg. Nessun commento da Deutsche.

Deutsche Bank potrebbe anche finire per non fare niente, rileva ancora l'agenzia americana. La combinazione di Unicredit e Commerzbank creerebbe un colosso bancario europeo che si posizionerebbe davanti a Deutsche Bank tanto in termini di fatturato tedesco quanto di attività totali.

Deutsche Bank e Commerzbank hanno avuto colloqui formali per l'acquisizione all'inizio del 2019, in un piano sostenuto dal governo tedesco. Le discussioni alla fine si sono arenate. Due settimane fa Sewing ha dichiarato di essere concentrato sull'aumento della redditività Deutsche Bank.



