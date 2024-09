Fed, gli economisti prevedono una sforbiciata di 25 punti base

Gli economisti continuano a prevedere un taglio dei tassi di 25 punti base da parte della Fed nella riunione di mercoledì nonostante sul mercato siano cresciute le scommesse per un taglio 'jumbo' di 50 punti, ritenuto necessario per contrastare l'indebolimento del mercato del lavoro e allontanare lo spettro di una recessione.

Secondo il consensus raccolto da Bloomberg sono pochi quelli tra i 46 economisti consultati che prevedono un taglio di 50 punti la prossima settimana. La maggior parte opta per una sforbiciata di 25 punti a cui seguiranno riduzioni analoghe nelle due riunioni in calendario prima della fine dell'anno, per un taglio complessivo di 75 punti base.

Più aggressivo il mercato, in cui le chance di un taglio di 50 punti base sono risalite venerdì sopra il 40% e le attese per l'anno sono di una riduzione complessiva di 100 punti base.





