Conto alla rovescia per ex-Ilva, interesse entro venerdì 20

Conto alla rovescia per l'ex Ilva.

Entro venerdì 20 settembre dovranno essere presentate le manifestazioni di interesse per gli asset del gruppo. Il tempo stringe e, dopo l'interesse manifestato nel corso del Forum Ambrosetti da Emma Marcegaglia, presidente e ad di Marcegaglia Holding, secondo indiscrezioni di stampa potrebbe essere pronto a scendere in campo anche il colosso giapponese Nippon Steel.

Una presa di contatti a livello diplomatico tra l'ambasciata nipponica e il governo italiano sarebbe avvenuta anche in questo caso proprio a Cernobbio.

Nel bando che fissa le regole per la presentazione delle manifestazioni di interesse, viene richiesto un impegno per lo sviluppo della società e delle controllate, ma anche sulla decarbonizzazione e per il mantenimento dei livelli occupazionali. Si guarderà anche alle misure di compensazioni per le comunità locali. Saranno preferite le offerte uniche, per l'intero gruppo. Ma non è escluso che, se dovesse rendersi necessario, si possa procedere con uno 'spezzatino' vendendo i singoli asset.

Le aziende interessate, 7 al momento se si contano anche i giapponesi (le indiane Vulcan Green Steel e Steel Mont, il gruppo ucraino Metinvest, la canadese Stelco, oltre alle italiane Marcegaglia e Arvedi) potranno anche formare delle cordate in un momento successivo alle manifestazioni di interesse. Le offerte vincolanti sono invece attese per fine novembre.



