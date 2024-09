Trenitalia, dal 21 addio al check-in per i biglietti regionali

A partire da sabato 21 settembre, "in anticipo rispetto a quanto comunicato nei mesi scorsi, il biglietto digitale regionale si validerà automaticamente all'orario di partenza programmata del treno acquistato e non sarà più necessario fare il check-in". Lo annuncia Trenitalia spiegando che "questa novità è stata pensata per rispondere alle esigenze dei viaggiatori, offrendo una maggiore comodità e riducendo il rischio di dimenticare di validare il biglietto prima di salire a bordo".

Restano invariate le condizioni di flessibilità per il cambio di data e di orario del viaggio, precisa ancora la società. I passeggeri potranno continuare a effettuare cambi illimitati di data e orario di viaggio fino alle 23:59 del giorno precedente la partenza. Il giorno del viaggio, l'orario di partenza continuerà ad essere modificabile senza limiti, purché prima dell'orario programmato del treno scelto.

Con il biglietto digitale validato automaticamente all'orario di partenza - modalità che non elimina la possibilità di viaggiare con il tradizionale biglietto cartaceo - "anche l'esperienza di viaggio diventa più semplice e sostenibile, oltre alla possibilità per i passeggeri di ricevere sul proprio dispositivo le informazioni relative al viaggio", conclude Trenitalia.



