Nel 2023 recuperate 27 mila tonnellate di rifiuti elettrici

Oltre 27 mila tonnellate di Raee, i rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche sono state raccolte nel 2023. Di queste, sono state recuperate oltre 24 mila tonnellate di materiali che sono nuovamente rientrati nei cicli produttivi, realizzando un tasso di recupero sui Raee raccolti del 92% di kg di CO2 equivalente. I dati appartengono all'hub Safe, l'hub italiano dei consorzi per le economie circolari, che dal 2006 raggruppa quattro sistemi collettivi (Ecoped, Ridomus, Ecopower e Pneulife) senza fine di lucro per il corretto riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita. Dall'hub Safe complessivamente, nel 2023 sono state raccolte 27.354,44 tonnellate di Raee.

"Si raccoglie ancora troppo poco", spiega all'ANSA Giuliano Maddalena, ceo di Safe. "Nel mondo - aggiunge - oltre il 70% dei rifiuti elettrici non viene tracciato e viene malamente gestito.

L'Italia, purtroppo, non sfugge a questi dati, con perdite di tracciabilità di rifiuti che superano il 65 per cento. L'anno scorso il nostro gruppo ha raccolto circa 27 mila tonnellate, recuperandone 24 mila, con un tasso di riciclo del 90 per cento.

Questo fa bene all'ambiente e al risparmio di C02. Ma è sempre troppo poco, quindi dobbiamo lavorare in questa direzione".





