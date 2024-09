Confartigianato, 'la moda tracolla, servono misure subito'

"E' crisi profonda per la moda italiana", avverte Confartigianato che evidenzia l'allarme legato al "peggioramento, nel corso dell'estate, degli indicatori del settore. Nei primi sei mesi del 2024 le imprese della moda hanno registrato un calo del 5,3% delle esportazioni, pari a una perdita di 1,8 miliardi di valore. In pratica, tra gennaio e giugno, le aziende hanno visto calare di 9,7 milioni di euro al giorno i ricavi da vendite all'estero. I crolli maggiori riguardano i mercati di Svizzera (-54,9%), Regno Unito (-9%) e Germania (-7,1%)".

La confederazione di artigiani e piccole imprese si è rivolta al ministro delle Imprese, Adolfo Urso con una lettera del presidente Marco Granelli che "ha denunciato la gravità della situazione che investe soprattutto le piccole imprese e ha sollecitato una serie di interventi per scongiurare il tracollo del settore e il rischio di perdere una delle componenti più importanti del patrimonio manifatturiero made in Italy". Servono "misure subito". Dal ministero c'è ora "l'impegno a prendere in considerazione alcune proposte avanzate dalla confederazione a sostegno degli imprenditori".



