Borsa: Europa sale con Wall Street e le scommesse sulla Fed

Le Borse europee proseguono in rialzo dopo l'avvio positivo di Wall Street mentre gli investitori si interrogano sull'entità del taglio - 25 o 50 punti base - che verrà deciso dalla Fed la prossima settimana.

Le scommesse su di un taglio 'jumbo' che ricarichi l'economia - prezzato al 40% dai trader - mettono benzina nei motori dei listini azionari e spingono gli acquisti sui bond. Madrid avanza dello 0,9%, Francoforte dello 0,6%, Londra e Parigi dello 0,2% e Milano dello 0,1% mentre il rendimento di Btp e Treasury americani scende di due punti base, con i bond italiani al 3,51% e lo spread con il Bund in flessione di un punto base, a quota 137.

A Piazza Affari si mette ancora in luce Tim (+1,9%), dopo la promozione di Bofa, davanti a Diasorin (+1,9%), Eni (+1,7%), Amplifon (+1,6%) e Saipem (+1,1%), con i titoli petroliferi confortati dal rialzo delle quotazioni del greggio, che vedono il Wti cercare di riagganciare quota 70 dollari al barile (+0,8% a 69,5 dollari). Scivolano invece Nexi (-3,5%), penalizzata dall'ennesimo taglio delle stime da parte della concorrente Worldline, Unicredit (-1,2%), alle prese con il dossier Commerzbank, e Finecobank (-1%).

Le attese per i tagli della Fed - il mercato vede una riduzione di 100 punti base entro la fine dell'anno - fiaccano il dollaro che cede lo 0,2% sull'euro, a 1,109, e spingono l'oro a ritoccare i suoi massimi storici (+2,1% a 2.567 dollari l'oncia).



