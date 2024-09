Borsa: Europa in cauto rialzo, a Milano (+0,12%) bene Tim

Sono in cauto rialzo le Borse europee, e lo stesso fanno i futures di Wall Street, mentre il dollaro è debole rispetto alle altre valute in vista del taglio dei tassi della Fed la prossima settimana, che si scommette possa essere pari allo 0,25% o allo 0,5% Il dato sulla produzione industriale destagionalizzata nell'eurozona, diminuita a luglio dello 0,3% rispetto al mese precedente, non ha impressionato troppo i listini.

Francoforte è quello meglio intonato (+0,53%), Parigi sale dello 0,3% malgrado il crollo di Worldline (-17,6%) che ha tagliato ancora le stime sull'anno contagiando gli altri titoli dei pagamenti come Nexi (-4%) maglia nera a Milano. Sulla piazza francese brilla invece Bollorè (+6%) che ha annunciato tre offerte per riacquistare le quote di minoranza di altrettante finanziarie del gruppo.

A Piazza Affari (+0,12%) gli acquisti premiano intanto Diasorin (+1,52%), Amplifon (+1,43%), Eni (+1,21%) col greggio in recupero e Tim (+1,2%). Quest'ultima continua a beneficiare del giudizio positivo di Bofa, che ha risvegliato il titolo alla vigilia.



