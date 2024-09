Borsa: Asia contrastata, yen forte sul dollaro e Tokyo cala

Seduta contrastata sulle Borse asiatiche mentre le scommesse sull'ammontare del taglio dei tassi da parte della Fed la prossima settimana hanno contribuito a indebolire il dollaro rispetto a diverse valute asiatiche, yen in testa, in linea con i rendimenti dei treasuries americani che sono in ribasso. Le attese sono di un taglio dello 0,25%, come quello della Bce, ma in molti ritengono possa salire allo 0,5% malgrado ieri l'indice dei prezzi della produzione americana abbia mostrato una crescita. La Borsa di Tokyo, dominata da aziende orientate all'export ha perso lo 0,68% mentre Hong Kong a scambi ancora in corso guadagna lo 0,91% e i listini cinesi di Shanghai e Shenzhen si muovono in ribasso (-0,2% e -0,68% rispettivamente). In marginale crescita invece Seul (+0,13%).

In giornata pochi i dati macro previsti: negli Usa sarà diffuso l'indice del Michigan sulla fiducia dei consumatori.



