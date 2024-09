Assogestioni, rimbalzo dei fondi aperti, +2,95 miliardi a luglio

La raccolta dei fondi aperti inverte la rotta. Nello scorso mese di luglio si è chiusa con un attivo di 2,95 miliardi di euro. Lo riferisce Assogestioni nel tradizionale rendiconto mensile, sottolineando che in particolare, è proseguito lo slancio dei prodotti obbligazionari che hanno attratto 3,7 miliardi di euro, facendo raggiungere quota 2.394,8 miliardi di euro all'intero patrimonio gestito del mercato italiano, che risulta così essere sui massimi dal maggio del 2022, grazie anche a un +1% di effetto positivo del mercato.

Negativo invece per 2,63 miliardi il saldo complessivo della raccolta mensile. Un dato, quest'ultimo, influenzato dal calo dei fondi azionari, che si è ridotto però a -618 milioni. I fondi bilanciati hanno perso 857 milioni e quelli flessibili 474 milioni. Positivo invece il saldo dei fondi monetari a +1,2 miliardi di euro.

La raccolta netta delle gestioni istituzionali è stata negativa per 7,26 miliardi, mentre le gestioni 'retail' hanno attratto 1,2 miliardi di nuovi capitali, per un saldo complessivo delle gestioni di portafoglio negativo per 6,05 miliardi.



