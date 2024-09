Titoli di Stato nervosi con la Bce, Btp tocca minimi dell'anno

Qualche nervosismo sui mercati dei titoli di Stato europei dopo le scelte e le stime della Bce, con la conferenza stampa della presidente della Banca centrale, Christine Lagarde.

Dopo il taglio dei tassi secondo le stime della vigilia, i rendimenti dei bond del Vecchio continente sono scesi, con il Btp a 10 anni che ha toccato i minimi del 2024 al 3,503%. Poi i rendimenti sono generalmente risaliti, con il Bund tedesco che si avvia alla chiusura della seduta in rialzo di quattro punti base.

Essendo un movimento piuttosto omogeneo di tutti i titoli di Stato, lo spread con la Germania è rimasto sempre piuttosto stabile attorno ai 140 punti base. Euro in aumento dello 0,4% contro il dollaro a quota 1,104.

Calme le Borse che proseguono in cauto rialzo: i listini vanno dalla crescita di un punto percentuale per Francoforte all'aumento dello 0,4% di Parigi, con Milano in rialzo dello 0,7%.



