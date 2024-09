Oltre 67 team premiati per progetti virtuosi nelle risorse umane

Sono nove categorie e oltre 67 team di risorse umane premiate per aver realizzato progetti virtuosi e dedicati al sociale, nell'ambito della terza edizione del premio Best Hr Team organizzato da Hrc Community, il percorso di certificazione che accompagna le persone e le organizzazioni attraverso progetti e percorsi innovativi favorendo la crescita del business, delle performance e dell'engagement dei dipendenti. Tra gli 82 team che hanno intrapreso il percorso di certificazione, 67 hanno avuto acceso grazie alla presentazione di progetti in linea con gli indicatori chiave di prestazione richiesti da regolamento. La partecipazione ha generato 265 progetti, votati 2.065 volte dalla community con 880 valutazione svolte per 24 finalisti.

"I vincitori di quest'anno dimostrano quanto nel mondo del lavoro moderno, la cura della vita privata e il benessere complessivo dei dipendenti siano diventati fattori determinanti per il successo aziendale, superando l'importanza dei soli benefit economici", dichiara il managing director di Hrc Group Marco Gallo.

"La certificazione Best Hr Team - aggiunge - pone al centro del suo purpose la valorizzazione dei team Hr. Una certificazione che offre il giusto riconoscimento a tutte quelle divisioni Hr che ogni giorno innovano i processi aziendali e promuovono nuovi modelli organizzativi in grado di far fronte alla continua incertezza che caratterizza il presente e il futuro".

Il premio è un riconoscimento al lavoro di oltre 67 team Hr di azienda, nazionali e multinazionali, e consiste nell'assegnazione della certificazione Best Hr Team nelle categorie digital transformation, employer branding & talent acquisition, equity, diversity & inclusion, leadership, learning & development, new way of working, people care & engagement, welfare & wellbeing, made in Italy. Quest'ultima categoria rappresenta la novità di quest'anno, per celebrare il miglior progetto realizzato da un team di aziende italiane.



