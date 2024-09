Mai più Brandizzo, 14 proposte dalla Commissione d'inchiesta

Da strumenti tecnologici per la sicurezza sul lavoro con incentivi come quelli di Industria 4.0 a una valutazione periodica delle competenze delle persone. Dal coinvolgimento dal basso dei lavoratori a controlli con punteggi per le aziende e criteri premianti per quelle virtuose. Fino al miglioramento del whistleblowing e dei processi di affidamento delle gare.

Sono quattordici le proposte di intervento per evitare il ripetersi di incidenti sul lavoro come quello di Brandizzo del 30 agosto 2023 in cui hanno perso la vita cinque operai sui binari. La Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro le ha indicate nella relazione che la presidente Chiara Gribaudo ha presentato alla Camera alla Sala della Regina.

Sebbene il comportamento umano sia stato considerato la causa principale del tragico incidente ferroviario, si legge nel testo, "è necessario considerare tutti gli aspetti che portano le persone a disattendere le norme prefissate, compresi i vincoli orari, i vincoli contrattuali che non sempre permettono alle aziende in appalto di poter operare con la necessaria serenità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA