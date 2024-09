L'Ia 'migliora servizi digitali e acquisti ma timore frodi'

L'intelligenza artificiale è sicuramente una opportunità per migliorare la qualità dei servizi per la maggioranza degli italiani ma sono alti i timori di un aumento del rischio di frodi. Dalla ricerca "L'approccio degli italiani alla trasformazione digitale", realizzata da Ipsos per Sopra Steria Next, la divisione di Sopra Steria Group dedicata a consulenza manageriale e trasformazione digitale emerge anche come "per la maggior parte degli italiani (51%), la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica sono al terzo posto tra le priorità da affrontare a livello governativo", dopo salute e istruzione- ricerca.

Anche nelle vendite online, un canale di acquisto sempre più diffuso, circa due italiani su tre hanno effettuato almeno un acquisto online negli ultimi 12 mesi. Nonostante le preoccupazioni per la condivisione dei dati personali (43%), oltre la metà degli utenti (55%) accoglierebbe favorevolmente l'uso di avatar, e il 67% sarebbe aperto a suggerimenti personalizzati.

"Con il lancio di Sopra Steria Next in Italia rafforziamo il nostro impegno per una trasformazione digitale sostenibile e centrata sulle persone. Non basta implementare nuove tecnologie: lo facciamo in modo etico e inclusivo. Grazie alla nostra conoscenza dei processi di business e alla combinazione di competenze e tecnologia, utilizziamo strumenti avanzati come l'intelligenza artificiale e l'analisi dei dati per ottimizzare i processi, migliorare l'esperienza del cliente e allineare gli stakeholder", ha dichiarato Stefania Pompili, Ceo di Sopra Steria Italia.



