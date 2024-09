Borsa: Milano sale con l'Europa dopo la Bce, corre Tim

Pochi movimenti sui mercati azionari del Vecchio continente dopo le scelte e le stime della Bce, seguiti dalla conferenza stampa della presidente della Banca centrale, Christine Lagarde: le Borse migliori sono state quelle di Francoforte, Amsterdam e Madrid, salite di un punto percentuale, mentre Londra e Parigi sono cresciute dello 0,5%.

Seduta positiva anche per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib ha concluso in aumento dello 0,84% a 33.453 punti, l'Ftse All share in crescita dello 0,83% a quota 35.551.

Qualche movimento invece sui mercati dei titoli di Stato: i rendimenti dei bond europei sono scesi subito dopo gli annunci della Bce, con il Btp a 10 anni che ha toccato i minimi del 2024 al 3,503%. Poi i rendimenti sono generalmente risaliti, con il Bund tedesco che ha chiuso in rialzo di quasi quattro punti base. Lo spread tra Btp e Bund a 10 anni è quindi in discesa: il differenziale ha chiuso a 139 punti base rispetto ai 142 dell'avvio di seduta, con il rendimento del prodotto del Tesoro è al 3,53%.

Euro in leggero rialzo a quota 1,104 contro il dollaro, mentre sul fronte dell'energia il prezzo del gas è sceso del 2,6% a 35,1 euro al Megawattora. Il petrolio sale di circa tre punti percentuali a sfiorare i 70 dollari al barile.

In questo scenario, in Piazza Affari molto bene Tim che ha corso del 6,7% a 0,24 euro dopo essere stata promossa da Bofa, che ha ribadito il giudizio 'buy' e ha alzato il prezzo obiettivo a 0,34 euro. Il Banco Bpm, che potrebbe essere coinvolto nel consolidamento del settore europeo, è salito del 2,9%, mentre Unicredit ha guadagnato il 2,8% dopo l'operazione su Commerzbank.

Qualche vendita su Snam (-0,9%), Erg (-1%) e Hera, scesa dell'1,6% finale a 3,5 euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA