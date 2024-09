Barry Callebaut, il 3 ottobre riunione al ministero Imprese

La vicenda Barry Callebaut di Verbania Intra, che ha annunciato la chiusura per il 2025, arriverà a Roma il prossimo 3 ottobre, giorno per il quale il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha convocato una riunione.

"Siamo già in campo al fianco della Regione per dare una soluzione positiva alla vertenza - ha dichiarato Urso, che questa mattina ha incontrato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio a Milano in una riunione bilaterale a margine degli Stati generali della space economy - Per noi priorità è il lavoro".

"Siamo al lavoro con il governo per scongiurare la chiusura dello stabilimento e salvaguardare i posti di lavoro. Il nostro impegno è massimo" le parole di Cirio, che parteciperà all'incontro a Roma con il vicepresidente Elena Chiorino.





