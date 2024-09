Unicredit con il 9% è secondo socio in Commerz

Unicredit diventa in Commerzbank il secondo azionista con una partecipazione pari al 9% La quota complessiva dovrebbe essere stata acquisito per circa 1,5 miliardi di euro. Il 4,9% circa del collocamento appena concluso è stato venduto per 702 milioni di euro. Il primo azionista resta il governo tedesco con il 12%.

Berlino si è impegnata a rispettare una restrizione (lockup) di 90 giorni sulle vendite, salve eccezioni. Al terzo posto, secondo gli aggiornamenti disponibili, scivola Blackrock con il 7,2%.

Con l'operazione sull'istituto di Francoforte Unicredit ha la possibilità d creare un grande polo bancario in Germania, tenendo conto che ha già una presenza forte nel paese con Hvb con cui è andata a nozze nel 2005. Unicredit se necessario chiederà, peraltro, di salire sopra la soglia del 9,9% in Commerzbank Gli analisti ritengono che la strategia su Commerzbank possa essere vincente grazie alla possibilità di ottenere sinergie operative in Germania e di migliorare il proprio posizionamento nel comparto tedesco del corporate banking.

