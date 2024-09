Istat, cala l'export nel semestre, nel Nord-ovest -3,5%

L'Italia del Nord Ovest, con un calo tendenziale delle esportazioni del 3,5% nel primo semestre 2024, è l'area del Paese in maggiore difficoltà nel commercio estero, secondo un report dell'Istat. A fronte di una diminuzione su base annua dell'export nazionale in valore dell'1,1%, al Centro c'è un calo del 2,3% e al Nord-est dell'1,4%. Si rileva invece una marcata crescita delle esportazioni per le Isole (+7,3%) e un aumento più contenuto per il Sud (+1,9%).

Le flessioni più ampie colpiscono Marche (-41,3%), Basilicata (-40,9%) e Liguria (-26,3%). Al calo contribuiscono le minori esportazioni di auto da Piemonte e Basilicata.



