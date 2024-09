Ft, Commerzbank aperta a valutare l'integrazione con Unicredit

Commerzbank è aperta a discussioni circa una potenziale integrazione con Unicredit. Lo riferisce il Financial Times, che cita persone a conoscenza con le discussioni, dopo che la banca guidata da Andrea Orcel ha rilevato il 9% dell'istituto tedesco. Secondo quanto appreso dal quotidiano britannico, Commerzbank non sarebbe stata informata in anticipo da Unicredit dell'acquisizione della quota, di cui ha saputo questa mattina con le comunicazione regolamentari. Ma la banca tedesca, viene riferito, valuterà i piani di Unicredit con mente aperta, avendo presente il dovere legale del board di agire nel miglior interesse degli azionisti.



