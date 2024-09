Borsa: l'Europa avanza piano in attesa dell'inflazione Usa

Prima parte di mattinata positiva per le Borse europee, con gli investitori che attendono il dato sull'inflazione americana di agosto, vista in calo al 2,6%, per affinare le scommesse sull'entità del taglio dei tassi che varerà la Fed la prossima settimana.

I listini del Vecchio Continente accolgono con cautela l'esito del confronto tv tra i candidati presidenziali americani, che ha visto Kamala Harris incalzare Donald Trump e salire nei sondaggi, e si preparano al taglio dei tassi di 25 punti base che la Bce dovrebbe decidere domani.

Francoforte guadagna lo 0,4%, spinta dal balzo di Commerzbank (+15%), dopo che Unicredit (+1,6%) ha annunciato l'ingresso nel capitale con una quota del 9%, primo passo verso una potenziale integrazione, Parigi avanza dello 0,3%, Milano dello 0,2% mentre Londra è invariata, al pari del Pil britannico a giugno e luglio. In leggero calo invece i future sui principali indici di Wall Street.

A Piazza Affari avanzano Stm (+1,7%), Saipem (+1,6%), Erg (+1,5%), Bper (+1,4%) e Moncler (+1,4%) mentre soffrono Mediobanca (-1,5%), Recordati (-1,3%), Enel (-0,9%), Amplifon (-0,8%) e Generali (-0,7%). L'attesa per il taglio dei tassi sostiene i titoli di Stato, con i rendimenti del Btp che scendono di poco meno di 3 punti base, al 3,55%, mentre lo spread con il Bund si restringe di un punto base, a quota 143.

In recupero il petrolio, dopo le forti vendite delle ultime sedute in scia ai timori per la frenata dell'economia globale e della domanda: il Brent risale sopra quota 70 dollari al barile (+1,4% a 70,19) mentre il Wti guadagna l'1,7% a 66,87 dollari.

Sul fronte valutario l'attesa per i tagli della Fed, che potrebbero essere anche di 50 punti base, indebolisce il dollaro, che cede lo 0,2% a 1,104 sull'euro.



