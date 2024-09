Avvio in cauto rialzo per le Borse europee, dopo il primo dibattito tra Kamala Harris e Donald Trump, che ha visto la candidata democratica incalzare lo sfidante repubblicano e guadagnare credito nei sondaggi. In attesa del dato sull'inflazione americana del primo pomeriggio e della riunione della Bce, domani, Francoforte avanza dello 0,42%, Londra dello 0,21% e Parigi dello 0,16%.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA