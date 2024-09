Barry Callebaut, a Verbania il tavolo di crisi in prefettura

È iniziata pochi minuti dopo le 11 la riunione in prefettura a Verbania per la vicenda Barry Callebaut, l'azienda di cioccolato che ha annunciato la chiusura dello stabilimento di Intra, dove lavorano in circa 115, a cui vanno aggiunte alcune decine di persone dell'indotto.

Per Barry Callebaut sono presenti Alessio Macrì, direttore delle risorse umane, ed Esteve Segura, direttore dell'area Sud Est Europa della multinazionale.

"Lo stabilimento di Intra è il più grande in Italia sia per numero di dipendenti sia di produzione" ha ricordato Emilio Capacchione, segretario regionale Fai Cisl, prima dell'inizio della riunione.



