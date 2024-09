A Torino l'Italian Tech Week, John Elkann duetta con Sam Altman

Già 15mila iscritti, 140 speaker da 15 Paesi, 30 masterclass, una sala podcast e, novità di quest'anno, una App dell'evento e un programma diffuso in tutta la città con una quarantina di eventi collaterali. E' l'edizione 2024 della Italian Tech Week, la tre giorni organizzata da Vento, chapter italiano del fondo di investimento Exor Ventures in collaborazione con Gedi, in programma alle Ogr di Torino dal 25 al 27 settembre. Tema di quest'anno 'Sliding doors on tomorrow'.

Ad aprire la manifestazione che riunisce l'ecosistema tecnologico nazionale e internazionale, la presentazione del nuovo istituto nazionale italiano dell'Ai con il suo presidente, Fabio Pammolli, seguita da una sessione dedicata all'arte con uno dei più influenti digital artist al mondo, Beeple. Nella prima giornata anche incontri sui temi della mobilità, alimentazione e salute. La seconda giornata si incentra sull'Italia e l'intelligenza artificiale, con ospiti come Diego Piacentini, chairman di Vento, Sam Altman, ceo di OpenAi in conversazione con John Elkann, e il ceo di Mistral.ai, Arthur Mensch. Protagonista della terza giornata l'analisi dello scenario europeo, con un focus sul potere di avere una forte identità con il ceo di Ferrari, Benedetto Vigna. Ampio spazio alle donne nel tech, come Maria de Lourdes Zollo fondatrice di Bee.ai la start up che ha creato un assistente virtuale personale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA