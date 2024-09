A Bengasi fiera dell'agro-alimentare con aziende italiane

A Bengasi, nell'est della Libia, con partecipazione italiana e un focus sull'acqua, si svolgerà questo mese una fiera volta a divulgare le innovazioni e le tendenze del settore "food" ed agro-alimentare nella regione "Mena" quella del Nord Africa e dei Paesi confinanti.

"L'Italia, attraverso la cucina, sarà protagonista" della "Mena Food & Agro Expo" in programma il 23-26 settembre, ha segnalato all'ANSA una consulente aziendale che fa parte dell'organizzazione della fiera e cura la partecipazione di imprese italiane, Alessia Paolucci. "Questa fiera rappresenta un'opportunità fondamentale per le aziende italiane di consolidare la loro presenza in Libia orientale e di contribuire allo sviluppo di un settore alimentare sempre più attento alle esigenze dei consumatori", ha aggiunto la consulente basata a Tripoli precisando che l'evento di svolgerà presso il nuovo spazio fieristico della seconda maggiore città libica, l'"Expo Libya" di Bengasi.

"La fiera non sarà solo una piattaforma business" utile a creare "contatti tra fornitori e importatori, ma anche un luogo di dibattiti e seminari che affronteranno il tema degli effetti dei cambiamenti climatici in agricoltura", ha precisato Paolucci segnalando anche appuntamenti di "show cooking".

In questo contesto, l'acqua sarà una delle protagoniste indiscusse ed è previsto "un evento che metterà al centro la sostenibilità e la valorizzazione delle risorse idriche": questa "Expo sarà un'occasione per presentare tecnologie per la gestione dell'acqua e per promuovere pratiche agricole sostenibili", ha anticipato ancora la consulente segnalando che alla fiera, la quale ha ricevuto il sostegno della Camera di Commercio Italo-libica, è atteso fra gli altri il Console generale d'Italia a Bengasi, Francesco Saverio De Luigi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA