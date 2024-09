Terra Madre Salone del Gusto 2024 dal 26 al 30 settembre

Il Parco Dora di Torino, si prepara a ospitare Terra Madre Salone del Gusto, in programma dal 26 al 30 settembre. La manifestazione dedicata al mondo alimentare.

Organizzata da Slow Food, Comune di Torino e Regione Piemonte, la quindicesima edizione offrirà un ricco calendario di appuntamenti e di incontri con chef, attivisti, giornaliste, docenti e relatori esperti, i volti di 'We are nature', che nei cinque giorni dell'evento terranno talk e dibattiti, presentazioni di libri e conferenze, per discutere sulla qualità del cibo alla produzione sostenibile, socialmente ed economicamente. L'elenco completo di relatori e relatrici è online sul sito dell'evento Protagonisti di molti appuntamenti saranno i tre padroni di casa: Edward Mukiibi, presidente di Slow Food, che interverrà il 26 settembre alla conferenza dedicata al Premio Ursula Hudson, attivista del movimento Slow Food, e in 'Agroecologia: l'agricoltura dalla parte della natura', in programma il 27 settembre, Barbara Nappini,presidente di Slow Food Italia, che introdurrà la conferenza sul nuovo presidio dei prati stabili e dei pascoli, il 28 settembre e che dialogherà con Dario Casalini, fondatore di Slow Fiber, il 29 settembre. Il 26 invece Nappini accoglierà i giovani dello Slow Food Youth Network. Infine Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e dell'Università di Scienze Gastronomiche, e ideatore di Terra Madre, a Parco Dora dialogherà con il monaco e saggista Enzo Bianchi su Cibo, pace e fraternità, il 29 settembre, e interverrò nell'incontro Buono, pulito, giusto, e a misura di città, il 30 settembre.



