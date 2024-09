Sbarra, 'pensione a 70 anni un'uscita ferragostana'

"Il Governo farebbe bene ad allestire un tavolo di confronto complessivo sui temi della previdenza e delle pensioni. Noi non possiamo inseguire le uscite ferragostane o quelle maturate sotto l'ombrellone". Così il leader della Cisl, Luigi Sbarra, oggi a Cagliari a margine dei lavori del Summit sindacale in occasione del G7 del Lavoro.

"Questo mese d'agosto è stato ricco di anticipazioni, di fughe in avanti - prosegue Sbarra -. Noi pensiamo che questi argomenti bisogna affrontarli in maniera seria. Si allestisca subito, così come stiamo chiedendo, un tavolo di confronto al Ministero del Lavoro o a Palazzo Chigi per affrontare complessivamente la piattaforma che il sindacato unitario da anni ha presentato ai governi sulla previdenza. Per noi le priorità sono pensione contributiva di garanzia per i giovani, sostegno alla previdenza complementare, misure di flessibilità in uscita dal mercato del lavoro. I 41 anni per noi è importante come misura ma bisogna declinarla a prescindere dall'età e senza ulteriori vincoli. Bisogna poi affrontare il tema annoso della separazione tra la spesa assistenziale e la spesa previdenziale perché vogliamo fare chiarezza sui costi della Previdenza.

Quanto a questa ultima anticipazione sull'allungamento dell'età per quanto riguarda il pubblico impiego, io ricordo che il tetto fu determinato da un problema di sostenibilità economica', conclude il segretario della Cisl.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA