Lindner: 'A Berlino gli eurobond di Draghi sono un problema'

Berlino ha "problemi democratici e fiscali" con la proposta di emettere nuovo debito comune contenuta nel report sulla competitività Ue presentato ieri da Mario Draghi. Lo ha ribadito il ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, parlando al Bundestag. "Ogni singolo Paese Ue deve continuare ad assumersi la responsabilità dei propri conti pubblici", ha detto, evidenziando che "la responsabilità non è solo uno strumento importante nel settore privato per evitare rischi irresponsabili, ma lo stesso vale anche tra le nazioni".

Il debito comune "potrebbe portare a un livello di debito complessivo nell'Unione europea troppo elevato", ha affermato Lindner, indicando che la rigorosa disciplina di bilancio di Berlino rappresenta un esempio in Europa. "La Germania deve dare l'esempio e seguire non solo le proprie regole ma soprattutto quelle europee", ha detto il ministro liberale davanti ai deputati tedeschi, presentando il progetto di bilancio 2025. "Se la Germania, in quanto maggiore economia dell'Ue, rompesse intenzionalmente il Patto di stabilità europeo che effetto ci sarebbe? Sarebbe un invito per tutti gli altri a non rispettare più queste regole", ha sottolineato.

Video Draghi: 'Cambio radicale perche' l'Ue continui a esistere'









