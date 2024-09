Borsa: l'Europa conferma il calo in attesa di Wall Street

Le Borse europee si muovono in rosso, con poche eccezioni, in attesa dell'avvio di Wall Street i cui future sono negativi. La lente è a domani all'inflazione americana ma anche al primo confronto tra Harris e Trump.

Giovedì è poi attesa la Bce.I mercati prezzano già un taglio di 25 punti base ragion per cui si guarderà, soprattutto alle indicazioni sulle mosse future.

I macro di giornata hanno evidenziato una disoccupazione stabile nel Regno Unito (al 4,1% a luglio dal 4,2% di giugno).

Dalla Germania è, invece, arrivata la conferma, secondo i dati definitivi, dell' inflazione all'1,9% ad agosto.

L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, cede un quarto di punto con i titoli legati ai beni di consumo salute ed energia sotto vendita più di altri. Milano lascia lo 0,73% con Amplifon che perde il 4,5% sull'effetto dei nuovi AirPods Pro 2 di Apple, con funzionalità da dispositivo acustico.

Stellantis cede il 3,5%, Unipol il 3,4%. Lo spread trta Btp e Bund è stabile a 144 punti mentre il rendimento del decennale italiano è al 3,62%.

Tra le altre Piazze Francoforte cede poi lo 0,57%, Amsterdam lo 0,25%. Parigi (-0,02%) e Madrid (-0,04%) sono marginali.

Flette anche Londra (-0,61%).

Sul fronte delle commodity il petrolio scende con il wti sotto 68 dollari e il brent a 70,9 dollari. Atteso il report mensile dell'Opec e le anticipazioni sulle scorte americane. Il prezzo del gas perde il 2,8% a 36,3 euro. Infine l'euro è stabile sul dollaro con cui scambia a 1,1031.



