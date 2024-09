Borsa: Asia contrastata con la lente sulle banche centrali

Borse di Asia e Pacifico contrastate con la lente a domani ai dati sull'inflazione americana, termometro per le mosse future della Fed. Giovedì è attesa la Bce e i mercati prezzano già un taglio di 25 punti base.

I future sull'Europa indicano segno rosso, così come è attesa in negativo Wall Street dopo il rialzo della vigilia. Sui listini asiatici, a parte la debolezza di Tokyo (-0,16%), le Piazze cinesi sono incerte ( Shanghai +0,1%, Shenzhen +0,57%) con il surplus commerciale che ad agosto sale mentre frena l'export. In flessione Seul (-0,49%). Positiva, invece, Sydney (+0,3%).

I primi dati di giornata indicano la disoccupazione nel Regno Unito al 4,1% a luglio , dal 4,2 di giugno. Ed è confermata, secondo i dati definitivi, l'inflazione in Germania all'1,9% ad agosto.



