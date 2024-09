Assolombarda apre asilo nido, primo in sistema Confindustria

Assolombarda ha inaugurato il nuovo asilo nido 'Gli Aquilotti', creato all'interno della sede dell'associazione a Milano. Il nido d'infanzia, la cui denominazione richiama il simbolo dell'associazione e del sistema di cui fa parte, è la prima esperienza di asilo aziendale all'interno di Confindustria.

La struttura è stata inaugurata dal presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, alla presenza del vice sindaco Anna Scavuzzo, e del vescovo ausiliare e vicario arcivescovile di Milano, Giuseppe Vegezzi. Si tratta di un progetto che Assolombarda ha voluto a sostegno delle famiglie e che rappresenta un impegno verso la collettività e la città. Il progetto architettonico dell'asilo è stato curato dallo studio Montanari & partners. L'asilo è stato realizzato in uno spazio di 200 metri quadrati, precedentemente adibiti ad uffici.

Con l'apertura di un "asilo nido all'interno della propria sede, l'Associazione intende confermare la disponibilità ad assumere quel ruolo di attore sociale attivo del territorio", afferma Spada.

"In una città come la nostra c'è bisogno di spazi per l'educazione per accompagnare le famiglie e la crescita di quelli che saranno il futuro del nostro Paese e sono il presente città", evidenzia Scavuzzo.

Si parla di "calo democratico, qui è stata fatta una scelta precisa, che ci dice che mettendosi insieme si possono fare concrete in termini di aiuto, in questo caso delle mamme in modo particolare", evidenzia Vegezzi.



