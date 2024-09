Da Euronext un servizio di consulenza Esg per le pmi

Euronext lancia una soluzione di consulenza Esg dedicata alle pmi per supportarle nell'implementazione degli standard europei di rendicontazione di sostenibilità (Esrs) specifici, previsti dalla normativa Csdr. Il servizio, spiega una nota, nasce in seguito al riconoscimento delle sfide che le pmi devono affrontare nell'implementazione delle normative Esg. La risorsa si unisce alla versione aggiornata dell'Esg Reporting Guide, presentata in occasione dell'Euronext Sustainability Week in Borsa a Milano, che incorpora gli ultimi regolamenti Esg dell'Ue, i recenti sviluppi degli standard Esg e casi di studio sulle pratiche Esg delle società quotate. La Euronext ESG Reporting Guide è una risorsa fornita da Euronext per assistere le società quotate, comprese le pmi, nella comprensione e nell'implementazione delle migliori pratiche di rendicontazione Esg. La guida include anche risorse essenziali per le società private interessate a far progredire la propria strategia, a comunicarla ai propri investitori e a iniziare il proprio percorso di sostenibilità.

Inoltre, Euronext Academy ha introdotto l'Academy Coaching service, pensata per supportare i responsabili della sostenibilità aziendale e il top management nella comprensione e nell'adesione alle normative Ue e agli standard Esg globali.

Attraverso il coaching di esperti, Euronext aiuta i leader a rispettare gli obblighi di legge, ad adottare le migliori pratiche e a integrare le strategie Esg nei piani a lungo termine della loro azienda. Le sessioni sono condotte in collaborazione con professionisti internazionali ed esperti Esg per guidare i clienti attraverso la complessità del panorama Esg e della finanza sostenibile.

"Raggiungere la sostenibilità nella finanza è una responsabilità collettiva che richiede collaborazione tra tutti gli attori del mercato", ha commentato Stéphane Boujnah, ceo e presidente del managing board di Euronext. "In Euronext - ha aggiunto - ci impegniamo per promuovere l'agenda europea della sostenibilità collegando le economie locali con i mercati dei capitali globali. Lo sviluppo continuo dei nostri prodotti e servizi Esg testimonia il nostro impegno nel fornire alle aziende gli strumenti essenziali per orientarsi nel panorama normativo in evoluzione, migliorare le loro performance Esg e contribuire a un futuro più sostenibile".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA