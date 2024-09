In corso lo sciopero nazionale di 24 ore dei ferrovieri

E' in corso lo sciopero nazionale del personale del gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord proclamato da alcune sigle sindacali autonome dalle ore 3 oggi fino alle ore 2 di lunedì 9 settembre.

Lo sciopero, si legge sul sito di Fs, "potrà avere ripercussioni sulla circolazione ferroviaria e comportare possibili cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni del Regionale di Trenitalia".

Il gruppo ricorda sul sito che l'agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione. Trenitalia invita tutti i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione e, ove possibile, a riprogrammare il viaggio.



A Napoli treni cancellati e stop linea 2

Cancellazioni di treni e dalle 8 di stamattina chiusa per qualche ora la linea 2 della metro che poco fa è stata parzialmente riaperta. Sono gli 'effetti', su Napoli, della maxi protesta dei trasporti che oggi chiama in causa lo sciopero nazionale del personale del gruppo Fs Seguendo il trend nazionale, al momento si registra una discreta partecipazione allo sciopero con alcune cancellazioni sia sull'alta Velocità che sui regionali. Dalle 8 chiusa, invece, la linea 2 della metro, che da Napoli piazza Garibaldi arriva fino a Pozzuoli - Villa Literno: poco fa è stato riaperto solo il tratto Campi Flegrei -San Giovanni per tre coppie di treni. Nel corso della giornata, a seconda della disponibilità del personale e della eventuale o meno adesione allo sciopero, è probabile che vengano previste altre aperture spot.

Treni cancellati e ritardi fino a 2 ore a Termini

Treni con ritardi fino a 120 minuti e corse cancellate alla stazione Termini di Roma a causa dello sciopero scattato alle 3 di stanotte. Al momento in stazione non si registrano criticità, forse perché in molti erano al corrente dello sciopero. Ad informare i viaggiatori gli annunci e i tabelloni luminosi. Solo qualche turista, spaesato, si è recato al momento agli sportelli informativi.

Tanti treni cancellati a Firenze

Tanti treni cancellati alla stazione di Santa Maria Novella a Firenze per lo sciopero del personale della ferrovie proclamato da alcune sigle autonome in corso dalle 3 di questa notte fino alle 2 di domattina. Tanta gente in fila alla stazione già sempre affollata di passeggeri, turisti e non, negli altri giorni. Dal personale in servizio allo scalo non sono segnalate comunque situazioni di particolari criticità.

Tranquilla la situazione a Milano

Non ha creato particolari disagi a Milano al momento lo sciopero dei treni di oggi, complice il fatto che la domenica non viaggiano i pendolari e partenze e ritorni dalle vacanze sono per la maggior parte già iniziati. Le poche cancellazioni hanno riguardato in particolare treni a lunga percorrenza ma il numero non cospicuo dei treni annullati rende possibile l'alternativa con altri convogli in partenza.

