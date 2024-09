Meloni, Pnrr in buone mani con Fitto,lo sarà anche in futuro

"Come il Pnrr è stato in buone mani con Raffaele Fitto, non ho dubbi che sarà in buone mani anche nei prossimi anni, perché è un progetto strategico sul quale il governo ha dimostrato di mettere tutta la sua capacità e attenzione". Così la premier Giorgia Meloni a Cernobbio scherzando anche con il direttore del Corsera, Luciano Fontana per trincerarsi sul nome del prossimo ministro.

"Tutto il sistema Paese sta lavorando bene e adesso arriva la fase cruciale e più bella della messa a terra di queste risorse con i cittadini che vedranno il risultato che porta. Penso - ha aggiunto - che tutta Italia debba ringraziare Fitto per il lavoro che ha fatto e che farà, si spera, nei prossimi anni per l'Europa".



