Sindacato apre a trattativa con Volkswagen, per ora non sciopera

Il potente sindacato metalmeccanico tedesco Ig Metall apre alla trattativa con la Volkswagen sulla necessità di tagliare i costi per evitare l'ipotizzata chiusura di stabilimenti in Germania, anche non rifiutando l'ipotesi di una settimana lavorativa corta che possa contribuire a ridurre l'impegno economico del gruppo. C'è sì la previsione di scioperi in ottobre, ma il fatto di non proclamare agitazioni immediate è chiaramente un segnale al dialogo.

Secondo quanto riporta Bloomberg, "siamo pronti a parlare di qualcosa del genere", cioè di una riduzione dell'orario di lavoro per scongiurare chiusure e licenziamenti, afferma la leader di Ig Metall Christiane Benner in una conferenza stampa.

Sull'ipotesi di una settimana lavorativa di 4 giorni Benner risponde che "siamo aperti" a proposte costruttive.

Si tratta di un'apertura all'amministratore delegato della Volkswagen Oliver Blume, che rischia di non rispettare il patto sindacale che esclude la riduzione di posti di lavoro fino al 2029. Ig Metall è pronta a tenere colloqui con VW prima di quanto programmato, per ora per evitare scioperi.



