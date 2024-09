Rfi, completato scavo galleria Grottaminarda linea Av Na-Ba

Proseguono a "pieno ritmo" i lavori di Rete Ferroviaria Italiana per la realizzazione della nuova Linea Av/Ac Napoli - Bari. E' terminato oggi lo scavo della galleria Grottaminarda (Av) sul lotto Apice - Hirpinia, la prima opera dell'itinerario ad essere interamente realizzata mediante l'utilizzo di una talpa meccanizzata, la Tbm Aurora. Lo rende noto Rfi, società del gruppo Fs, spiegando che i lavori sul lotto Apice - Hirpinia sono stati affidati da Rfi al Consorzio Hirpinia AV (Webuild), sotto la Direzione Lavori di Italferr, con un investimento di circa 628 milioni di euro.

Complessivamente sull'intera opera saranno utilizzate otto talpe meccaniche, "a lavoro 24 ore su 24, sette giorni su sette, durante le fasi di avanzamento ciascuna Tbm realizza anche il rivestimento impermeabile della galleria grazie anche all'impiego di oltre 100 persone altamente specializzate", spiega ancora la società.

La nuova linea Av/Ac Napoli - Bari è parte integrante del Corridoio ferroviario europeo TEN-T Scandinavia - Mediterraneo e finanziata anche con fondi Pnrr, sottolinea Rfi. Con l'attivazione della tratta Cancello - Frasso prevista nel 2025, sarà possibile viaggiare direttamente da Bari a Napoli in 2h 40'; al completamento dell'intera opera sarà possibile spostarsi da Bari a Napoli in due ore, fino a Roma in tre ore e da Lecce e Taranto verso la Capitale in quattro ore, spiega la società.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA