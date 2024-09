L'Ifo taglia le stime sul Pil tedesco, 2024 in stagnazione

L'istituto tedesco Ifo taglia le stime sul Pil tedesco, portando le sue previsioni di crescita per quest'anno a zero.

"L'economia tedesca è bloccata in una crisi, con fattori sia economici che strutturali che hanno un impatto negativo. Dopo un calo dello 0,3 per cento l'anno scorso, il Prodotto interno lordo aggiustato per i prezzi registrerà probabilmente quest'anno una stagnazione", si legge in una nota, in cui l'Ifo definisce però "probabile che si verifichi una graduale ripresa nei prossimi due anni, con un aumento della produzione economica rispettivamente dello 0,9 percento e dell'1,5 per cento".





