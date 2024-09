Borsa:Milano e l'Europa incerti attendono gli Usa, male il lusso

Mercati finanziari in ordine sparso in attesa dei dati sul lavoro dagli Stati Uniti, con forti vendite sul settore del lusso dopo un report negativo sul comparto di Morgan Stanley e soprattutto segnali di calo della domanda dalla Cina.

Le Borse europee superano la boa di metà giornata andando da un rialzo dello 0,6% di Madrid a un calo dello 0,7% di Parigi, dove pesano gli scivoloni di Hermes (-6%) e di Lvmh, che cede oltre tre punti percentuali.

Milano ondeggia attorno alla parità con un'intonazione leggermente positiva (+0,2%) e il ribasso del 6% di Brunello Cucinelli, sospesa anche brevemente in asta di volatilità. La debolezza del settore del lusso incide anche su Moncler (-2,9%) e su Ferrari, che perde il 2,6%.

Solide invece in generale le banche, con Mps che sale dell'1,6%. Bene anche Enel, in rialzo dell'1,4%.

Spread Btp-Bund sempre calmo attorno ai 143 punti base, con il dollaro in leggero rialzo a 1,11 contro il dollaro. Petrolio in leggera ripresa (+0,4%) ma ancora non riesce a recuperare quota 70 dollari al barile.

Futures sull'avvio di Wall street incerti.



