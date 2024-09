Wizz Air lancia la tratta low cost Milano-Abu Dhabi

Wizz Air lancia una nuova rotta intercontinentale low cost da Milano Malpensa a Abu Dhabi. La rotta sarà operata dal 2 giugno 2025. Il volo, presentato in conferenza stampa a Milano, avrà una durata di oltre 7 ore e frequenza quotidiana. La compagnia inaugura così i viaggi interconinentali low cost. La rotta è la prima di molte altre che sfrutteranno la maggiore autonomia e l'efficienza dell'Airbus A321XLR, un velivolo in grado di effettuare viaggi di circa 8-9 ore.

"L'Airbus A321XLR è l'aereo più efficiente dal punto di vista dei costi della sua categoria e, grazie alla maggiore autonomia, consente a Wizz Air di collegare le destinazioni più lontane della sua rete e di espanderla ulteriormente, collegando culture e continenti", ha commentato il ceo di Wizz Air József Váradi.

"Stiamo già operando diverse rotte ultra low cost di 5-6 ore con grande soddisfazione dei nostri clienti, e l'XLR estenderà la nostra eccezionale proposta a voli di 7-8 ore", ha aggiunto.

"La scelta di Wizz Air di operare da Malpensa il primo A321 XLR basato in Italia conferma il ruolo dell'aeroporto quale piattaforma ideale per lo sviluppo di modelli innovativi di business", ha dichiarato Armando Brunini, ceo di Sea Milan Airports. "Questa nuova tipologia di aeromobili - ha aggiunto - consentirà infatti di diversificare le rotte, di ampliare la capacità e la stagionalità dei voli modificando la tipologia di offerta di Milano Malpensa grazie alla loro maggiore autonomia".





