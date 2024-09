Arriva la riforma della rete dei carburanti con un decreto di 10 articoli che sarà oggi in Consiglio dei ministri. In base alla bozza in arrivo sul tavolo del governo che l'ANSA ha visionato, novità sono previste nelle stazioni di servizio con ricariche green e biocarburanti. Per l'ammodernamento il decreto prevede fino a 47 milioni all'anno tra il 2025 e il 2027.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA